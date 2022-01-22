Шенбах заметил, что хоть Россия и "нужна" Германии, однако Берлин не согласен с политикой Кремля.

Глава Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина якобы никогда не вернет оккупированный Россией Крым.

Об этом шла речь во время конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

В то же время Шенбах заметил, что хоть Россия и "нужна" Германии, однако Берлин не соглашается с политикой Кремля.

"Россия старая страна, Россия важная страна... нам нужна Россия. Это большая страна, но эта страна не является демократией на наш взгляд... Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы", – ответил он.

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Тогда как он выступил против принятия в состав Альянса Грузии: "Это не то же самое, что с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия отступила от них".

По мнению Шенбаха, цель Путина – "не маленькая полоска украинской земли", а раскол ЕС и восстановление уважения, которого он, вероятно, заслуживает".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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