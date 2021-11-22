Бывший глава МВД воздержался от развернутых комментариев.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков лаконично прокомментировал совместное фото с журналистом Дмитрием Гордоном, врачом-педиатром Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером и экспремьер-министром Владимиром Гройсманом.

Об этом сообщает НВ.

"Это выучка", — передала слова Авакова его пресс-служба.

Читайте такжеАваков впервые назвал причину своей отставкиВ то же время экс-министр не уточнил, о какой именно подготовке идет речь.

Отметим, что сегодня, 22 ноября, телеведущий Савик Шустер празднует свой день рождения. Вероятно, фотографию сделали во время празднования.

Напомним, что сегодня Аваков опубликовал фото с экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом, врачом Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером и журналистом Дмитрием Гордоном. На снимке все стоят с "рыцарским" оружием.

УНИАН собрал для вас некоторые мысли и шутки относительно опубликованного Аваковым фото.

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Автор: Марта Гичко