Украинцы с юмором отнеслись к фото "рыцарей".

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото с экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом, врачом Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером и журналистом Дмитрием Гордоном. На снимке все стоят с "рыцарским" оружием.

Соответствующее фото Аваков обнародовал на своей странице в Facebook.

"Да-да, это именно то, о чем Вы подумали", - написал экс-министр внутренних дел в комментарии к снимку.

Загадочное фото участников "крестового похода" вызвало бурю в социальных сетях.

УНИАН собрал для вас некоторые мнения и шутки относительно опубликованного Аваковым фото.

Журналист Евгений Муджири пошутил про нашумевший сериал "Игра престолов"

Вадим Дидык не обошел стороной недавние громкое заявление президента Владимира Зеленского о тысяче гривен за вакцинацию от COVID-19.

Когда вакцинировались с друзьями, но не получили по тысяче

О каком вторжении со стороны России можно вообще говорить, если нашу границу надежно охраняет этот элитный спецотряд?!

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы шутили и постили в социальных сетях фотожабы после заявления президента Владимира Зеленского о выплате вакцинированным от коронавируса украинцам будут платить по тысяче гривень.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева