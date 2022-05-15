Мэр города пожелал президенту и всем украинцам успехов в войне против России, что "является важным для всего мира".

Президент Украины Владимир Зеленский получил Герб Таллинна - награду, которую вручают в знак особого почета.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале офиса президента.

Отмечается, что решение о награждении Зеленского городской совет Таллинна принял 5 мая.

В ОП добавили, что награду для президента мэр Таллинна Евгений Осиновский передал первому заместителю председателя Верховной Рады Украины Александру Корниенко, который находится с визитом в Эстонии.

Осиновский отметил, что эта награда демонстрирует солидарность Таллинна и его жителей с народом Украины, и поддержку его в героической борьбе с российской агрессией.

"В Европе в 21-м веке нет места насильственной смене границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему президенту и вашему народу успехов в этой войне, что является важным для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллин мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!", - подчеркнул он.

Осиновский, слова которого приводит ОП, убежден, что Украина и ее народ должны одержать победу, чтобы мирно и самостоятельно выбирать свой дальнейший путь.

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