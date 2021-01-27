Представители "Правого сектора" более месяц устраивают акции в поддержку Влады Молчановой, ее совладельца компании "Stolitsа Group" Раймондаса Туменаса и народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, которые, по информации журналистов, пытаются захватить рынок "Столичный".

Об этом говорится в статье издания "Обозреватель" "Левый" бизнес "правых" радикалов: почему ПС давит на министра Малюську в интересах рейдеров?".

Журналисты напоминают, что на днях представители "Правого сектора" пикетировали Министерство юстиции, обвиняя министра Дениса Малюську в "заигрывании" с "рейдерами", которые якобы пытаются отобрать рынок "Столичный", хотя на самом деле радикалы подыгрывают предпринимательнице Владе Молчановой, ее коллеге по бизнесу Раймондасу Туменасу и народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко. Они, пишут авторы статьи, "организовывают различные бутафорные акции, цель которых одна: легализовать незаконные схемы отбора собственности, реализованные Молчановой и ее гражданским мужем Сергеем Коровченко. Они, отмечают авторы статьи, уже несколько раз пытались через черных рейдеров списать акции из мажоритарного владельца "Столичного", но этому мешает принципиальная позиция Минюста и его главы".

В частности, на днях антирейдерская комиссия во главе с Денисом Малюськой в очередной раз приняла решение об отмене внесенных "черными регистраторами" изменений в госреестр права собственности относительно имущества рынка " Столичный", на которое было наложено судебное обременение.

"И это был справедливый и законный вердикт. Ведь споры между акционерами рынка "Столичный" решаются в судах – и пока Фемида не скажет свое окончательное слово, любое нарушение имеющегося статус-кво недопустимо. Тем более с судебным запретом менять владельца имущества стоимостью более 300 миллионов гривень", - говорится в статье.

Однако пикетчиков, пишут журналисты, такие "мелочи", как закон, не останавливают.

Авторы статьи не исключили, что к организации пикетов могут быть причастны представители так называемого "Закарпатского батальона "ПС" – того самого, который фигурировал в деле о стрельбе в Мукачево и в череде более мелких рейдерских скандалов.

"Вынуждены с тревогой констатировать ситуацию, при которой агрессивно настроенная улица пытается влиять на решения антирейдерской комиссии, выступая в то же время на стороне рейдеров. К лоббированию интересов Молчановой, Туменаса и Тищенко присоединился также представитель киевской ячейки ВО "Батькивщина" Михаил Ковальчук, который организует информационное сопровождение атаки на Минюст и министра Малюську. Возможно, он также причастен и к организации пикетов", - говорится в статье.

В связи с этим издание обратилось к "Правому сектору" с просьбой "не порочить идеалы, с которыми отчаянные ребята, что были костяком этой организации, в свое время шли в атаки на Грушевского и Институтской, отправлялись на фронт, убивали врагов и хоронили побратимов".

"Мы обращаемся также к Национальной полиции Украины, Министерству внутренних дел и к другим силовым ведомствам нашего государства с просьбой навести порядок и не дать вооруженным молодчикам возможности давить на государственные структуры с целью заставить их отойти от законодательства. Обозреватель также обращается к председателю ВО "Батькивщина"Юлии Владимировне Тимошенко: "Уважаемая Юлия Владимировна, вы, похоже, допустили огромную ошибку, отдав столичную ячейку партии на откуп власти Молчановой и ее одиозному мужу Сергею Коровченко. Такая неразборчивость в делегировании "франшизы" может дорого стоить всей политической силе, которую вы возглавляете: сотрудничество с рейдерами и коллаборантами непременно скажется на уровне электоральной поддержки "Батькивщины" и репутации всей партии. Просьба не стоять в стороне от ситуации, а вмешаться в рейдерский конфликт с привлечением вашей политической силы", - говорится в материале.

Кроме того, журналисты обратились к Дмитрию Ярошу с просьбой "разъяснить идеологию и принципы деятельности организации, к созданию которой он в свое время присоединился: "Дмитрий, возможно, вы понимаете, что случилось с вашим бывшим детищем".

Напомним, конфликт между акционерами крупнейшего в Украине рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный" разгорелся после того, как на предприятии был проведен глубокий аудит, который установил, что предприятие, руками подконтрольной миноритарному акционеру Владе Молчановой администрации, было загнано в искусственные долги, а имущество рынка оказалось в залоге у аффилированных с ней же предприятиях. Параллельно компания "Спецстрой-Монолит", которую также связывают с Молчановой, принялась требовать передачи ему права собственности на один из павильонов Столичного". Впрочем, представители нынешней администрации "Столичного" обнародовали документы, доказывающие безосновательность требований "Спецстрой-Монолита". После этого Молчанова вместе с совладельцем компании "Stolitsа Group" Раймондасом Туменасом и нардепом Николаем Тищенко начали давление на Минюст с помощью уличных акций протеста.

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Автор: УНИАН