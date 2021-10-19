Также врач обрушился с критикой на противников вакцинации от коронавируса.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский заявил, что президент Владимир Зеленский якобы удалил свой пост в соцсети после того, как был "атакован" в комментариях противниками вакцинации.

Об этом идет речь в новых Stories на странице Комаровского в Instagram.

По его словам, речь идет о публикации, в которой президент призывал украинцев делать прививки от коронавируса для избежания дальнейшего ужесточения карантина в стране.

"Президент выкладывает пост о том, что единственный способ вам всем избежать локдауна - это прививаться. Вакцинация и только вакцинация. И в комментарии к президенту на этот пост приходят толпы умников. И знаете, чем это заканчивается? Это же очень показательный кейс! - Президент убирает пост, где его критикуют. И я вам подтверждаю, что так оно и есть!", - эмоционально заявил врач.

"Когда я любой пост про вакцинацию выкладываю - у меня отписываются от 2 до 5 тысяч человек. Та отписывайтесь вы, бог с вами, если ума у вас нет!", - добавил Комаровский.

Напоследок он призвал всех, "у кого еще остались мозги", сделать прививки, иначе "это плохо кончится".

"Больше говорить нечего. Делайте правильные выводы", - резюмировал врач.

Ранее Комаровский назвал главное достижение Зеленского за 2,5 года работы на Банковой, а также рассказал, о чем должны говорить президенты Украины и России.

Автор: Виолетта Орлова