Врач озвучил ряд тем, которые следует обсудить президентам двух стран.

Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что президент Владимир Зеленский должен вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Комаровского, во время такого разговора не следует обольщаться и ставить нереальные цели.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Переговоры двух президентов, считает он, должны принести Украине максимальную выгоду.

"Вот мы вошли в сотрудничество с врагом, и он на этом заработал. А если на этом заработали мы? А если оба обеднели, но ресурсы врага больше? К сожалению "рисовальщики красных линий" для себя определились. Это пропаганда на уровне религиозной нетерпимости. Нам нужна политика проукраинского прагматизма", - заявил врач.

Он также обвинил в срыве переговоров с Путиным оппозицию, которая ставила Зеленскому "красные линии".

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"Значит надо идти от простого к сложному – газ, транспорт, консульская помощь, полноценная дипломатия. Обсуждать возвращение пленных, территорий проще, когда есть посол в стране. Вы выступали в аудитории? В этот момент вас интересуют не те, кто вам рукоплещут, а скептики. И ты начинаешь к ним обращаться. Вот в эту беду попал и Зеленский: став вождем, каким он себя, к сожалению, позиционировал, он начал работать со своими оппонентами. Поставил цель понравиться им и стал как они", - сказал Комаровский.

Врач прогнозирует, что встреча Зеленского с Путиным пройдет перед выборами президента Украины.

"Все знают, что рейтинг того кандидата, что проведет встречу с Путиным, возрастёт. Поэтому, чтобы накидать себе голосов, он встретится с ним. Но переговоры будут, если власть понравится Путину", - говорит он.

Встреча Зеленского и Путина

3 октября Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, но окружение президента РФ этого не хочет. Результат от такой встречи будет в любом случае, ведь он также нужен и российскому народу, считает Зеленский.

6 октября российские СМИ сообщили, что РФ якобы несколько месяцев назад направила Украине список вопросов для встречи Зеленского и Путина. Всего в списке вопросов российской стороны якобы 12 пунктов.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что "президент Украины будет готов обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удержание в заложниках украинских граждан". По словам Никифорова, Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным должен строиться на том, что "украинское и российское общества считают первоочередным, а это – путь к миру".

Автор: Юрий Годован