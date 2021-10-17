По мнению врача, основным достижением украинской власти в период президентства Зеленского является цифровизация.

По мнению известного украинского врача Евгения Комаровского основным достижением команды президента Владимира Зеленского за 2,5 года у власти является цифровизация.

Об этом медик сказал в эфире "Украина 24".

На вопрос, какие успехи можно отметить за половину каденции главы государства, Комаровский ответил: "Цифровизацию – однозначно. Это министерство, мне кажется, что [министр цифровой трансформации Украины Михаил] Федоров однозначно на своем месте. Вот это классный кейс, все".

Врач рассказал, что в свое время Зеленский предлагал ему должность министра, а позже - пойти в народные депутаты, но медик отказался.

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"Мои отношения с Владимиром Александровичем абсолютно дружеские... Когда Владимир Александрович собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу... Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения - это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине - медицинская наука, польза для людей или бизнес? Я отказал ему", – объяснил Комаровский.

"Я сказал - ни в каких депутатах нет смысла, зачем мне нужны депутаты? Я могу давать свои советы, поэтому мы сошлись на должности внештатного советника... О том, что я буду министром, говорили все, кроме меня. Я в министры не собирался", - отметил он.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что выполнит все обещания в течение одного срока.

Справка УНИАН. На президентских выборах, которые прошли в Украине 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

По состоянию на осень 2021 года Зеленский остается лидером общественной поддержки. Согласно опросу, проведенному в сентябре Украинским институтом будущего, действующему главе государства доверяет 38% украинцев. На втором месте с 30% поддержки – экс-премьер Владимир Гройсман.

Ранее в Минцифры заявляли, что до 2024 года планируют оцифровать 100% услуг в Украине.

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Автор: Виктория Гордиенко