Врач рассказал, что лично убедился в том, что холод в квартире - это не всегда плохо.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский заявил, что холодный воздух в квартире уменьшает риски осложнений вследствие ОРВИ.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Комаровского, он убедился в этом во время работы в харьковской областной инфекционной больнице в начале 90-х годов. Тогда, говорит он, в Украине был газовый кризис, а украинцы, несмотря на холодные квартиры, болели реже.

"Оказалось, что холод в квартирах многократно уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций. Все эти бронхиты, пневмонии - возникают тогда, когда в легких засыхает слизь. А если холодно и сыро - дети в фуфайках сидят по домам и в больницы попадают реже", - сказал Комаровский.

Отопительный сезон в Украине

Ранее в Укргидрометцентре объяснили, что начало и окончание отопительного сезона в Украине зависят от устойчивого перехода средней суточной температуры через отметку в +8 градусов.

Каждый регион сам определяет начало отопительного сезона, поскольку он зависит от погоды. Если среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд не превышает +8 градусов, то в регионе подают тепло.

В школах, детских садах и больницах тепло могут включить раньше, чем в жилых домах.

Автор: Юрий Годован