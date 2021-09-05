Упрощенная процедура пересечения границы начнет работать уже с понедельника, сообщили в ГПСУ.

Украинцы, которые собирают дикие ягоды и грибы, с понедельника, 6 сентября, смогут пересекать украинско-белорусскую границу в Ривненской области по упрощенной процедуре.

Об упрощении пересечения границы сообщается на Facebook-странице Государственной пограничной службы "Северный рубеж. Госпогранслужба".

"В соответствии с двусторонними договоренностями между Госпогранслужбой Украины и Госпогранкомитетом Республики Беларусь с 6 сентября граждане Украины, жители приграничных населенных пунктов Ривненской области, смогут пересекать украинско-белорусскую границу для сбора диких ягод и грибов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что продлится упрощенный пропуск лиц на территорию Белорусского республиканского ландшафтного заповедника "Ольманские болота" до 15 ноября.

Читайте такжеСНБО рассмотрел вопрос государственной политики по защите границПо информации Госпогранслужбы, пограничники будут осуществлять пропускные операции ежедневно с 06:00 до 20:00 с обязательным возвращением граждан на территорию Украины в день пересечения государственной границы.

Пересечение государственной границы будет осуществляться лишь в пешем порядке или на велосипедах.

В частности, будут функционировать такие временные места упрощенного пересечения границы: "Познань" – для жителей населенных пунктов Познань, Глинное, Обсич, Дубно, Хмель; "Березовый" – для жителей населенных пунктов Заболотье, Грабунь, Березовый, Глинное, Дубно, Хмель; "Дроздынь" – для жителей населенных пунктов Старое Село, Дроздынь, Заболотье.

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Автор: Павел Степанец