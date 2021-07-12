Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет.

В Беларуси прокомментировали заявление Александра Лукашенко о закрытии границы с Украиной.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет, сообщает "БЕЛТА".

"То, что было сказано, что мы закрываем границы, значит, что с учетом тех событий, которые имели место в последние дни, я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас пристальнее смотреть на охрану наших границ. Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан", - заявил он.

Макей пояснил, что на самом деле речь идет о "противодействии организованной преступности".

"Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - добавил он.

Ситуация с границей Украины и Беларуси: что известно

2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтверждают закрытие границы с Беларусью.

3 июля Государственная пограничная служба Украины заявила, что в пропускных операциях на границе с Беларусью не наблюдается никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы.

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Автор: Олег Давыгора