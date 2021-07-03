За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении – более 1700 человек.

Существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдается, несмотря на заявление Александра Лукашенко о перекрытии белорусско-украинской границы.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«В пропускных операция никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что за минувшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2 тыс. человек, а в обратном направлении - более 1,7 тыс. человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке.

В ГПСУ добавили, что вчера вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, эти органы с 20:00 2 июля перешли на усиленную охрану границы.

Отмечается, что такое усиление - это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 2 июля Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, заявил, что поручил Пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, это решение принято в связи с огромным количеством оружия, которое якобы поступает из Украины в Беларусь.

В МИД отвергли обвинения Лукашенко о якобы поставках оружия и каком-либо вмешательстве во внутренние дела этого государства.

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая белорусским самолетам запретили использовать воздушное пространство Украины.

Такое решение было принято после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста и блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, находившихся на его борту.

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Автор: Игорь Орел