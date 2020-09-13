Протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более тысячи километров, напомнили пограничники.

В Государственной пограничной службе Украины проводят усиленные меры безопасности на границе с Беларусью.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Примечательно, что сообщение появилось за день до начала в Беларуси военных учений "Славянское братство", в которых будут участвовать российские военные.

В ГПСУ отметили, что на сегодня ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной.

«Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную ее охрану. В частности, усиление охраны данного направления государственного рубежа проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений «ДОЗОРа» и кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера «Safe Boat 27», - говорится в сообщении.

По информации пограничников, меры безопасности проводятся, чтобы предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

"Сейчас собирается и учитывается вся имеющаяся информация, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов», - отметили в пограничном ведомстве.

Также проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.

В Госпогранслужбе напомнили, что протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более 1 тыс. км, он проходит в пределах 5 областей.

Российско-белорусские учения 2020

14 сентября в Беларуси стартуют военные учения «Славянское братство», в которых будут принимать участие вооруженные силы Беларуси и РФ.

Как сообщают "РИА Новости" учения продлятся до 25 сентября, маневры будут проводиться на полигоне «Брестский». Россия отправляет на учения псковских десантников.

В учениях должны были также участвовать подразделения Вооруженных сил Сербии, однако Сербия отказалась от участия сразу после того, как представительница МИД РФ унизила президента Сербии Александера Вучича.

Ситуация в Беларуси: Хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Анна Бредихина