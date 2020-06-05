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Аваков заверил, что расследование дела Шеремета никак не связано с его карьерой

11:45, 05 июня 2020
Политика
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Министр добавил, что следствие продолжается в отношении заказчиков, организаторов, механизмов исполнения убийства / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

Он отметил, что подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и ​​проверки на полиграфе.

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Аваков, обращаясь к депутатам, призвал: «Не нужно спекулировать политически вокруг этой ситуации. Расследование этого дела очень серьезное, и оно никак не связано с персоналиями, с карьерами - моей или иных чиновников или полицейских».

Министр добавил, что следствие продолжается относительно заказчиков, организаторов, механизмов исполнения убийства. При этом он отметил, что полиция обращает внимание на все возможные версии, в том числе конспирологические, которые появляются «с участием некоторых резонансных персонажей».

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

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Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивом, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив. По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки - по еще двум статьям УК. В конце мая Печерский райсуд Киева еще на 60 суток продлил Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем Дугарь мера пресечения изменена с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. 150 грн с обязательством носить электронный браслет. 1 июня в МВД заявили, что следователи открыли для ознакомления стороне защиты 38 томов материалов дела об убийстве Шеремета, выделенных в отдельное производство, в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Также в МВД уточнили, что более 200 томов дела касаются установления других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления.

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