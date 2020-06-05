Аваков заверил, что расследование дела Шеремета никак не связано с его карьерой

Аваков призвал не спекулировать на деле об убийстве Шеремета.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал не спекулировать на деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

Он отметил, что подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и ​​проверки на полиграфе.

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Аваков, обращаясь к депутатам, призвал: «Не нужно спекулировать политически вокруг этой ситуации. Расследование этого дела очень серьезное, и оно никак не связано с персоналиями, с карьерами - моей или иных чиновников или полицейских».

Министр добавил, что следствие продолжается относительно заказчиков, организаторов, механизмов исполнения убийства. При этом он отметил, что полиция обращает внимание на все возможные версии, в том числе конспирологические, которые появляются «с участием некоторых резонансных персонажей».

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

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Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивом, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив. По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки - по еще двум статьям УК. В конце мая Печерский райсуд Киева еще на 60 суток продлил Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем Дугарь мера пресечения изменена с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. 150 грн с обязательством носить электронный браслет. 1 июня в МВД заявили, что следователи открыли для ознакомления стороне защиты 38 томов материалов дела об убийстве Шеремета, выделенных в отдельное производство, в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Также в МВД уточнили, что более 200 томов дела касаются установления других фигурантов, организаторов и заказчиков преступления.

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