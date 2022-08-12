В случае аварии на Запорожской АЭС вся Европа окажется под угрозой.

Ситуация, когда российские террористы с оружием захватили Запорожскую атомную электростанцию и диктуют условия, является недопустимой.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире Радио НВ.

"Российские террористы захватили ядерный объект на территории другой страны и при этом они же и собирают Совбез ООН... Мир перевернулся, мир совсем другой стал на сегодняшний день, он не понимает что происходит", - заявил он.

Данилов напомнил, что задачей ООН было не допустить ни одной большой войны в мире. Вместе с тем, на сегодня идет война, и вместо того, чтобы страну-агрессора выбросить из Совбеза ООН, с ней продолжают общаться.

Он добавил, что в случае аварии на Запорожской АЭС вся Европа окажется под угрозой.

"Если что-то случится, то, что было в Чернобыле, будут просто цветочки по сравнению с тем, что может произойти на Запорожской атомной", - отметил Данилов.

Кроме того, глава Совбеза считает, что МАГАТЭ делает недостаточно, чтобы влиять на ситуацию. Сейчас весь мир должен требовать от России, чтобы та забрала свои войска и покинула территорию Украины, подытожил Данилов.

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС-Энергодар.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключён от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

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