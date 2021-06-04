Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, когда Украина получит доступ к оккупированной восточной границе и проведет демократические выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем российских войск.
Об этом Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Я неоднократно говорил, для того, чтобы остановилась война... на территории Донецкой и Луганской области нужно сделать очень простую вещь - президент Путин должен забрать свои войска, забрать свои бронетранспортеры, танки, забрать всех своих военных оттуда, и сразу все это прекратится", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркивает, что в случае такого развития событий "Украина получит доступ к своей границе, проведет демократические выборы и тогда все станет на свои места".
"Немцы это не видят? Французы это не видят? Они это видят, они это понимают. Но делают гешефт (о построении газопровода "Северный поток-2" - УНИАН). Ну тогда скажите, пожалуйста, уважаемые друзья: мы занимаемся только бизнесом, и то, что касается других вещей, - нас вообще не интересует", - резюмировал Данилов.
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Напомним, ранее Данилов заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Крыма Россией. В частности, секретарь СНБО напомнил, что в 2008 году Германия и Франция отказали Украине и Грузии в предоставлении Плана действий по членству в НАТО, после чего Россия напала и захватила части суверенных территорий Грузии и Украины.
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