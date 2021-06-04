В частности, секретарь СНБО напомнил, что в 2008 году Германия и Франция отказали Украине и Грузии в предоставлении Плана действий по членству в НАТО, после чего Россия напала и захватила части суверенных территорий Грузии и Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Крыма Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Совета безопасности и обороны сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он сказал, что приходится разговаривать с мощными игроками в Европе, которые заинтересованы в сотрудничестве с Российской Федерацией, и в частности, в построении газопровода "Северный поток-2".

"Надо прекращать, скажем так, недосказанные вещи по этому поводу. Прежде всего - это Германия и Франция, которые являются политическими и экономическими партнерами РФ на сегодняшний день. И нам это очень неприятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ, когда почти все было готово, Грузии и Украине, и мы помним, что в 2008 году на Грузию напала РФ", - заявил Данилов.

Читайте такжеСНБО в тайном режиме рассмотрел вопросы углубления интеграции Украины с НАТО"После этого у нас есть ситуация с оккупированным Крымом и др. Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны. Потому что знаете, что, кроме экономической выгоды, есть и политические вещи, и если вы говорите о демократии, если вы говорите о свободе, если вы говорите, что вы цените каждую страну, - это та ситуация, которая была на 1991 год, когда договорились, что те границы, которые есть на 1991 год, неприкосновенны, и сегодня, когда одна страна все это нарушает, и кроме ситуации, когда они говорят о какой-то обеспокоенности, - мы считаем, что это слишком мало в современном демократическом мире", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что беспокойства, которые высказывались в 1937, и 1939 годах привели к началу Второй мировой войны. "Потому что всех тогда успокаивали. Тогда не принимали никаких решений и считали, что оно каким-то образом само рассосется", - отметил Данилов.

Он отметил, что в Германии есть свои аргументы по завершению построения газопровода "Северный поток-2", а в Украине свои о неприемлемости такого построения.

"Когда они ставят деньги на первое место, - тогда надо всему миру сказать, что у нас деньги на первом месте. Не люди, не демократия, не соблюдение прав и свобод. Тогда мы поймем, что давайте примем такую ​​доктрину. Но что тогда будет с демократией... Тогда тирания будет по всем странам расползаться, как Шагреневая кожа", - сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году в Бухаресте (Румыния) состоялся саммит НАТО, на котором Украине и Грузии не предоставили ПДЧ, но заявили, что обе страны в будущем станут членами Альянса и двери к членству в НАТО остаются открытыми.

Оккупация Крыма

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко