По указанию Тупицкого главный бухгалтер Конституционного суда подписывал вместо него платежные и другие электронные документы.

Бывшему председателю Конституционного суда Александру Тупицкому сообщено о подозрении в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КС в автоматизированной системе Госказначейства.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что Тупицкий с главным бухгалтером КС совершили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины во время подписания электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация о действительном их подписанте.

По данным следствия, Тупицкий после отстранения от должности, которое произошло после сообщения ему о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с личным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и дал незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа

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"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за границей. В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, распределению показателей сводных смет, распределению открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное", - рассказали в прокуратуре.

Тупицкому инкриминирована ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса – несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Дело против Тупицкого

Тупицкого уже подозревают в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля. 28 декабря 2020 года он не явился на вызов в Офис генпрокурора, сообщение о подозрении ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах, а также в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал воздействие на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставлял следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда. Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

Оба судьи обжаловали указ президента в Верховном суде.

14 июля Кассационный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного суда.

15 июля представитель президента в Конституционном суде, народный депутат Федор Вениславский заверил, что Тупицкий не попадет в Конституционный суд в ближайший год, поскольку решение суда не вступило в законную силу. "Он не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы сейчас каким-то образом пытаться попасть в Конституционный суд", - отметил представитель президента в КС и добавил, что на это решение будет подана апелляция в Большую палату Верховного суда.

Сегодня, 16 июля, Тупицкий не явился в Офис генпрокурора, вместо него на вручение нового подозрения пришли его адвокаты.

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Автор: Юлия Петриченко