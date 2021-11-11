В то же время большинство граждан поддерживают идею отставки правительства и назначения нового.

Почти 60% украинцев поддерживают идею роспуска парламента и назначение новых выборов.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 4-9 ноября.

"Идею роспуска парламента и назначения новых выборов поддерживают 58%, не поддерживают - 38%", - отмечают социологи.

Отставку правительства и назначение нового состава Кабинета министров поддерживают 55% опрошенных, не поддерживают - 39%.

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Кроме того, идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 40%, не поддерживают - 58%.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы проходили в следующее воскресенье, наивысшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (17,3%). Всего в Раду прошли бы 7 партий, включая условную партию экс-спикера Дмитрия Разумкова.

Как проводился опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность - 5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

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Автор: Таня Поляковская