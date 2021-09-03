По словам замглавы Верховной Рады, до предела ситуация в стране еще не дошла.

Формальные обстоятельства для роспуска Верховной Рады у президента Владимира Зеленского существуют.

Об этом заявил первый замглавы парламента Руслан Стефанчук, пишет "Украина 24".

"Формальные обстоятельства (распустить парламент - ред.) существовали и существуют. Но вопрос в том, оно будет осуществлено, или нет; оно выгодно или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет... для него приоритет - идея, время которой пришло", - сказал Стефанчук.

По его словам, до предела ситуация в стране еще не дошла.

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"Мне кажется, что это правильный подход - не субьективизироваться на тех или иных вопросах, а исключительно поставить в основу эффективную деятельность и достижение тех целей и четких понятных параметров. Если не достигаем, то каким-то образом действовать. Понятно, что и роспуск парламента, и смена правительства - это крайние пределы. Пока я таких перспектив не вижу", - сказал он.

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Автор: Александр Топчий