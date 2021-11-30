Андрей Богдан посетил вечеринку, которая состоялась в загородном комплексе под Киевом.

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан посетил вечеринку в загородном комплексе NAVY, на которой выступали популярные украинские звезды.

Об этом сообщает ТСН.

Богдан отдыхал в VIP-зоне, курил кальян и наслаждался музыкой MONATIK, WELLBOY и Minelli, песня которой Rampampam стала мегапопулярной в социальной сети TikTok.

Кроме Богдана, на вечеринке были замечены депутат и спортсмен Жан Беленюк, телеведущая Леся Никитюк, певица KOLA и другие знаменитости.

Напомним, ранее Андрей Богдан показал свою девушку Карину Тищенко. Судя по снимкам в Instagram, она привыкла к шикарной жизни: много путешествует, носит брендовую одежду и любит дорогое нижнее белье.

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Автор: Диана Могилевич