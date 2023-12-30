У Зеленского прокомментировали заявления скандального экс-советника Офиса президента.

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сейчас не влияет на процессы, которые происходят в Украине. Об этом в проекте VIP с Натальей Мосейчук заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, Арестович считает себя "политиком будущего, но "реальность немножко иная".

"Он имеет право на свое личное поведение, безусловно, на "субъектное" поведение, как ему кажется, но для того этапа войны, в котором мы с вами сейчас находимся, это уже не имеет никакого значения. Другие люди влияют на этот этап войны. Другие люди модерируют. И так будет происходить", - отметил Подоляк.

По его словам, в Украине всегда будут люди, которые "до конца дойдут".

"Даже несмотря на то, что все остальные упадут и скажут, что мы не можем идти дальше. Но будут точно люди, которые понимают, какой финал мы должны получить в этой войне", - резюмировал советник главы ОП.

Последние заявления Арестовича

На днях бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал "разговаривать с Путиным" и заключить мир. Он отметил, что после заключения мира между Украиной и Российской Федерацией нужно подать совместный иск против Запада.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что РФ может использовать Алексея Арестовича в информационной войне против Украины. В свою очередь экс-советник ОПУ жестко ответил.

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