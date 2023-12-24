Экс-советник ОПУ считает, что Украина и Россия должны быть вместе.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который находится за границей, отличился новым скандальным пророссийским заявлением. Он заявил, что после заключения мира между Украиной и Российской Федерацией нужно подать совместный иск против Запада.

"Теперь будем убивать друг друга сотнями, десятками тысяч, за Авдеевку, Часов Яр, еще что. А зачем? Что мы из этого получаем – и Россия и Украина? Что мы получаем, потеряв тысячи убитыми за два районных центра с обеих сторон? Что такого мы достигли исторически? Мы понравились дядям из обкома вашингтонского и брюссельского, которые стоят вокруг нас и аплодируют, глядя, как две обезьянки с ножами прыгают друг на друга? А зачем это нам?" - заявил Арестович в интервью российской оппозиционной журналистке Юлии Латыниной.

По его словам, "с Путиным нужно разговаривать" и заключать мир, а после подать иск против западных стран.

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"Путину нужно сказать: "Давайте заключим мир". Но мы его заключим особенно хитрым образом: мы предъявим коллективный иск Западу. Украина и Россия вместе. Запад нам должен", – заявил экс-советник ОПУ.

Последние скандалы Арестовича

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что РФ может использовать Алексея Арестовича в информационной войне против Украины. В свою очередь экс-советник ОПУ жестко ответил.

При этом нардеп от партии "Голос" Наталья Пипа сообщила, что полиция открыла уголовное производство в отношении Арестовича. Сам экс-советник ОПУ сказал, что вернется в Украину, когда закончит работу над двумя проектами.

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