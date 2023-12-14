По мнению скандального экс-советника ОП, Зеленский не смог бы провести подобное мероприятие.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выдал странный комментарий "прямой линии" российского диктатора Владимира Путина.

В своем телеграмм-канале Арестович прокомментировал общую атмосферу этого публичного события и даже "восхитился" Путиным. В то же время он решил сравнять диктатора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне. Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их – свиньями и орками. На экране у Путина – неудобные вопросы от россиян", - заявил Арестович.

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Экс-советник ОП также добавил, что украинцы якобы все больше погружаются в "...не смотри вверх".

"Как вы думаете - у кого преимущество: - у нас, или у них?",- спросил Арестович.

Зашквары Арестовича

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Москва может использовать Арестовича в информационной войне против Украины. Экс-советник ОП жестко ответил Данилову.

Позже народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа сообщила, что полиция открыла уголовное производство в отношении Арестовича из-за ложного сообщения о преступлении.

Сам Арестович рассказал, когда вернется в Украину. Он заявил, что не боится открытых в отношении него производств.

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