Президент Украины Владимир Зеленский на заседании парламентской фракции "Слуга народа" предложил назначить на должность министра внутренних дел народного депутата Дениса Монастырского. Фракция предложение поддержала.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат от СН Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, заявление действующего министра внутренних дел Арсена Авакова об увольнении уже поступило в Верховную Раду.
"В четверг планируется голосование за отставку Авакова. Президент выдвинул кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел", - написала она.
Эту информацию подтверждает еще один "Слуга народа" Александр Качура. По его словам, на заседании присутствует и премьер-министр Денис Шмыгаль.
СМИ тем временем сообщают, что фракция поддержала предложения президента.
Отметим, согласно Конституции Украины президент не имеет права вносить кандидатуры министров. Соответствующие полномочия имеет только премьер-министр.
Как сообщил в 19:59 экс-нардеп Сергей Лещенко, встреча президента Зеленского с фракцией Слуга народа закончена, другие кадровые вопросы не обсуждались.
Читайте такжеСоветник Авакова Шкиряк заявил, что также уходит с должности
Денис Монастырский - кто такой
Монастырский преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз. С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг".
Был помощником народного депутата Антона Геращенко во времена Верховной Рады восьмого созыва. Сейчас Геращенко является заместителем Авакова.
В 2019 году избрался в Раду от "Слуги народа". На момент выборов был экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем Аналитического центра "Украинский институт будущего"
Отставка Авакова
Напомним, Арсен Аваков сегодня подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Спасибо команде МВД за годы совместного труда. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - прокомментировал Аваков.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram