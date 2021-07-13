По предварительным данным, фракция поддержала предложения президента.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании парламентской фракции "Слуга народа" предложил назначить на должность министра внутренних дел народного депутата Дениса Монастырского. Фракция предложение поддержала.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат от СН Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, заявление действующего министра внутренних дел Арсена Авакова об увольнении уже поступило в Верховную Раду.

"В четверг планируется голосование за отставку Авакова. Президент выдвинул кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел", - написала она.

Эту информацию подтверждает еще один "Слуга народа" Александр Качура. По его словам, на заседании присутствует и премьер-министр Денис Шмыгаль.

СМИ тем временем сообщают, что фракция поддержала предложения президента.

Отметим, согласно Конституции Украины президент не имеет права вносить кандидатуры министров. Соответствующие полномочия имеет только премьер-министр.

Как сообщил в 19:59 экс-нардеп Сергей Лещенко, встреча президента Зеленского с фракцией Слуга народа закончена, другие кадровые вопросы не обсуждались.

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Денис Монастырский - кто такой

Монастырский преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз. С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг".

Был помощником народного депутата Антона Геращенко во времена Верховной Рады восьмого созыва. Сейчас Геращенко является заместителем Авакова.

В 2019 году избрался в Раду от "Слуги народа". На момент выборов был экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем Аналитического центра "Украинский институт будущего"

Отставка Авакова

Напомним, Арсен Аваков сегодня подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Спасибо команде МВД за годы совместного труда. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!" - прокомментировал Аваков.

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Автор: Дмитрий Захаров