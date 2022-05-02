Он убежден, что в войне произойдет перелом.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов считает, что мирного договора с Россией не может быть - возможна только капитуляция РФ.

Об этом он заявил в эфире телемарафона #UAразом.

По его словам, война не закончится быстро и перелом еще не произошел, однако обязательно произойдет, учитывая объемы помощи Украине.

"С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию. Чем скорее они это сделают, тем больше будет пользы для их страны", - заявил Данилов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что риски прекращения мирных переговоров с Россией очень высоки.

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