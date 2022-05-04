По его словам, это зависит от многих факторов.

Украина находится в состоянии войны все 30 лет.

Во время интервью телеканалу ISLND TV секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что еще бывший президент РФ Борис Ельцин "посягал на Крым".

"Мы в войне находимся 30 лет. РФ никогда не имела желания оставлять нас в покое. Даже Ельцин уже тогда посягал на Крым и говорил, что это не совсем наша территория", — сказал Данилов.

Данилов считает, что война России против Украины будет "длительной", а горячая фаза российской агрессии не закончится в мае.

По словам секретаря СНБО, окончание войны зависит от украинских военных и наших партнеров.

"Если говорить об этой части горячей фазы войны, то я не оптимист, что она закончится в мае. Это будет длительная война и она будет еще продолжаться на нашей территории", — сказал Данилов.

Он добавил, что окончание войны зависит от многих факторов.

"Сколько по времени? Это зависит от многих факторов. В первую очередь это зависит от нашего войска. И это зависит от наших партнеров, нужно это признавать и об этом нужно говорить. Потому что без поддержки партнеров, нам было бы очень сложно сдерживать эту российскую армаду, которая начала двигаться на нас 24 февраля", — подчеркнул он.

Секретарь СНБО напомнил, что российская армия планировала захватить Украину за два-три дня, а самые "оптимистичные сценарии" прогнозировали захват за две-три недели и дальнейшую партизанскую войну украинцев против страны-агрессора.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович предполагал, что наступление России на востоке Украины выдохнется за две-три недели. После этого активные боевые действия могут прекратиться, а война перейдет в позиционную фазу.

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