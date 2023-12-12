Впрочем, Данилов отметил, что учебники НАТО по военному делу больше не действуют.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов признал, что наступление Сил обороны Украины не оправдало надежд.

Как отметил Данилов в интервью британской службе ВВС, неудачи в наступлении не означают, что Украина проигрывает войну. Он уверен, что "по крайней мере какое-то военное финансирование" от США обязательно поступит.

"В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно быстрее. Надежды были, но они не оправдались. То, что мы два года защищаем нашу страну, – это уже большая победа", – сказал Данилов.

Чиновник заявил, что украинцы были "слишком оптимистичными". Впрочем, отличником на поле боя быть нельзя, а ситуация очень сложная.

"Люди иногда делают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником. Ситуация на фронте очень сложная, старые учебники по войне, в том числе натовские, необходимо отправить обратно в архивы. Такой войны, как та, что есть в нашей стране, не было ни в XX, ни в XXI веке", – добавил он.

Война в Украине - последние новости с фронта

По мнению американского издания The Wall Street Journal, на фоне не совсем удачного летнего контрнаступления и проблем с поставками западного оружия, Украина вынуждена перейти к обороне, чтобы остановить дальнейшее продвижение российского агрессора. Если все сложится хорошо, Украина сможет снова наступать только весной 2025 года.

Как писал УНИАН, украинские войска на передовой почувствовали последствия блокирование границы с Польшей. Протесты привели к проблемам с поставками военных грузов.

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