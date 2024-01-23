Нерешительность и полумеры, которые могут проявить мировые демократии, – наши главные риски, подчеркнул он.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов упрекнул западные страны в нехватке смелости и решимости в противодействии России. Он подчеркнул, что сейчас это главный риск, который "может помешать Украине достичь поставленных целей – уничтожить путинский режим путем его полного и безусловного поражения в развязанной им преступной войне".

Своим мнением чиновник поделился в Facebook. Он подчеркнул, что в этой войне одержит победу тот, кто не будет бояться ни мнимых "безграничных" ресурсов России, ни "мобилизации дополнительных "миллионов" солдат послушного российского стада", ни главной страшилки российского диктатора Владимира Путина – ядерного оружия.

"Нерешительность и полумеры, которые могут проявить мировые демократии, – наши главные риски. Ранить, но не убить. Именно на это и рассчитывает путинское кодло. Вспомним изнурительные и длительные (когда время на вес золота) дискуссии о том, нужны ли Украине в условиях полномасштабной конвенционной войны военные самолеты, возможно, наступление можно осуществить без танков, а оборону без снарядов... Поэтому Украина и украинцы первые, кто подает пример смелости и твердости, – стоять на наших позициях и требовать выполнения справедливых требований. И в этом мы готовы идти настолько далеко, насколько это необходимо. Противостояние незыблемостей – основное содержание этого этапа войны", – констатировал он.

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Война в Украине: это стоит знать

Утром 23 января российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Враг применил в частности Искандер-М, С-300, С-400, Х-22, Х-59, Х-101 и Х-555, рассказал представитель Воздушных Сил Юрий Игнат. Всего было выпущено 41 ракету – 21 из них удалось сбить. Он подчеркнул, что оккупанты наносили удары по тем направлениям, где нет средств, способных противодействовать баллистике.

В результате атаки погибли люди, десятки человек – пострадали. Только в Харькове жертвами российского удара стали семь человек.

Тем временем украинские защитники продолжают уничтожать врага. На одном из направлений общие потери врага за прошедшие сутки составили 416 человек и 110 единиц военной техники.

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