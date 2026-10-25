'Звездная ночь' Ван Гога скрывала астрономическую подсказку: что выяснили ученые

Небо, которое изображено на холсте – это именно то, что Ван Гог видел собственными глазами из окна французской психиатрической лечебницы 137 лет назад.

Ученые, которые заодно выступили в роли "детективов от искусства", отследили связь между знаменитой картиной Винсента Ван Гога "Звездная ночь" и небесной сценой. Это может указывать на новую дату для одной из самых известных картин в мире.

Их выводы указывают – "Звездная ночь" может оказаться вовсе не плодом воображения Ван Гога. Напротив – ее могло вдохновить то самое ночное небо, которое художник наблюдал из своей французской психиатрической лечебницы 137 лет назад, пишет Associated Press.

Команда ученых из Южной Кореи сообщила, что после многолетних исследований в области "судебной астрономии" и изучения жизни голландского художника они нашли точное совпадение. Картина соответствует небу перед рассветом над французским городом Сен-Реми-де-Прованс примерно 22 июля 1889 года.

Видео дня

А это уже на месяц позже той даты, которая долго была принята для этой постимпрессионистской картины. На ней изображены полумесяц и Венера, окруженные небом из закручивающихся звезд. Внизу картины – деревня, а с одной стороны возвышаются кипарисы.

Искусствоведы долгое время датировали эту картину июнем 1889 года – вскоре после того, как Ван Гог лег в психиатрическую клинику. За несколько месяцев до этого он отрезал себе левое ухо – во время ссоры с художником Полем Гогеном.

Старую дату уже оспаривают

Команда ученых под руководством Элайджи Чон Хена Кима – директора сеульской компании, которая производит телескопы – сейчас оспаривает эту дату.

Небо, которое наиболее похоже на картину – наблюдалось примерно 22 июля 1889 года, говорит Ким, который также является аспирантом Университета Кен Хи. Он отметил, что несколько дней до и после этой даты тоже могли вдохновить Ван Гога.

"Нет двух одинаковых небес. Что-то всегда меняется. Я верю, что Винсент замечал эти изменения – и переносил их на свою картину", – подчеркнул Ким в своем электронном письме. И добавил: "Я уверен, что 22 июля – это более точная дата. Я поставлю именно на эту дату".

Это новое исследование решает "настоящую головоломку", заявил Хосе Луис Арагон из Национального автономного университета Мексики. Дело в том, что в середине июня 1889 года Луна вовсе не была тем тонким полумесяцем, который изобразил Ван Гог. Арагон изучал "Звездную ночь" как физик – но не принимал участия в этом новом исследовании.

"И все же – июльскую дату я бы рассматривал как интригующую гипотезу, а не как окончательный ответ", – подчеркнул Арагон.

Ким давно увлекался искусством Ван Гога

В 2019 году Элайджи Чон Хен Ким отправился во Францию – первый раз в середине июня, а второй раз – примерно 22 июля. Он обнаружил – ярких звезд, которые поднимались в предрассветном небе в июле – в июне не было.

Дальнейшие небесные "расследования" Кима и его команды показали еще больше. Около 22 июля 1889 года – форма Луны перед рассветом выглядела точно такой же, как на картине. А звездное скопление Гиады в созвездии Тельца тогда поднималось на востоке – рядом с Венерой. Согласно анализу погоды тех дней – небо должно было быть достаточно ясным для того, чтобы Ван Гог мог все это увидеть.

Считается, что в июле того года у Ван Гога случился приступ. Но Ким и его команда утверждают – этот приступ произошел позже в июле. К такому выводу они пришли, проанализировав письма художника и одного из его братьев. В некоторых из этих писем упоминаются цикады – а это еще одна подсказка, которая указывает скорее на более жаркий июль, по словам Кима.

Исследователи также проверили и подтвердили свои методы на ночных небесах с других картин. По мнению Арагона – это делает их работу "тщательным и по-настоящему междисциплинарным исследованием".

Поскольку Ван Гог писал картину в студии в клинике – по эскизам и памяти – "небо, скорее всего, представляет собой композицию из многих ночей. Это признают и сами авторы", заявил Арагон. Больше всего его убеждает один более широкий посыл этого исследования.

"Картина – это не чистая фантазия. Ван Гог очень внимательно наблюдал за настоящим небом", – подчеркнул Арагон.

Ранее УНИАН сообщал, что "Цветущие каштаны" Ван Гога выставят на аукцион.

Вас также могут заинтересовать новости: