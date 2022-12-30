Украина ни у кого спрашивать не будет, если для ее интересов надо будет зайти на территорию РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, в каком случае Вооруженные силы Украины могут зайти на территорию России.

В интервью KyivPost Данилов отметил, что армия Украины может пересечь границу с РФ, если это будет нужно для интересов государства.

"Если для защиты нашей страны надо будет оказаться там, где мы посчитаем это необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь", - заявил он.

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Ранее Данилов предупредил украинцев о начале тяжелого периода в войне. Также секретарь СНБО пообещал оккупантам больше "бавовны" на территории России.

Как сообщал УНИАН, Данилов заявил, что Россия потихоньку расшатывается, ее "колонии" хотят отделиться.

Война в Украине - актуальное

Продолжаются интенсивные штурмы россиян в Донецкой области. Под Бахмутом, по словам представителя Восточной группировки ВСУ, россияне изменили тактику наступления - теперь идут к позициям защитников малыми группами и пытаются вступить в ближний бой. Но несмотря на все попытки им это не удается.

Ранее УНИАН делал репортаж из прифронтового Бахмута.

Ежедневно ВСУ сдерживают до 20 атак противника под Бахмутом, заявили в Генштабе.

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