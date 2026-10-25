В Киеве этой зимой будет 'замкнутый круг' из отключений света и аварий, - WSJ

Для Киева эта зима будет самой тяжелой с начала войны.

Отключения электричества в Киеве становятся обычным делом, и сейчас миллионы жителей столицы готовятся к самой тяжелой зиме за все время войны. Как пишет The Wall Street Journal, в домах периодически падает напор воды. Иногда из-за отключения электричества поезда метро останавливаются прямо в тоннелях. Вместе с отключениями света мрачнеют и настроения людей, и все больше подумывают о том, чтобы покинуть город.

В этом году российская армия сталкивается с трудностями на поле боя на востоке Украины, добиваясь лишь незначительного продвижения ценой огромных потерь. Теперь расчет Москвы изменился и строится на войне против украинских городов: кампании ракетных ударов и атак беспилотников большой дальности, цель которых – сломить моральный дух населения.

По словам Александра Харченко, директора Центра исследований энергетики, в этом году Киев страдает от российских атак еще сильнее, поскольку энергетическая инфраструктура города за годы войны получила колоссальный совокупный ущерб. Он отмечает, что еще в прошлом году Россия нанесла серьезный, долгосрочный урон генерирующим мощностям города.

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"Эта зима пройдет по кругу: отключения электроэнергии, аварийные ремонтные работы, восстановление – и снова отключения", – говорит он.

Пока что участившиеся российские бомбардировки не сломили волю украинского общества к сопротивлению. Согласно результатам опросов, большинство жителей Киева готовы терпеть тяготы войны столько, сколько потребуется, чтобы остановить Россию. Однако страдания людей усиливаются, и все больше людей переезжают в западные регионы Украины в надежде найти там относительную безопасность.

По данным украинского сайта недвижимости "Лун", количество пустующих квартир, доступных для аренды в Киеве, с августа выросло почти на две трети. В городах западной Украины, напротив, арендная плата растет, а количество свободных квартир сокращается, как показывают данные "Луна".

Однако полной безопасности от российских ракет и беспилотников нет в Украине нигде – даже в западных областях.

Блэкауты в Киеве

В последние дни в Киеве вводились экстренные отключения света. Так, 24 октября свет пропадал в Голосеевском и Соломенском районах, а 25 октября - в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского.

Эксперт Юрий Корольчук предупреждает, что с наступлением минусовой температуры зимой отключения света по всей Украине будут длиться не менее 12 часов в сутки. В худшем случае для ряда регионов ограничения энергоснабжения будут достигать 20 часов в сутки.

Также директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждает, что Киев испытывает существенный дефицит собственной генерации электроэнергии. Из-за этого столица станет самым опасным городом зимой.

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