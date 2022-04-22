Предпосылки для вторжения России в Украину создавались еще со дня провозглашения нашей независимости, считает секретарь СНБО.

К войне России с Украиной привел ряд ошибок. Главной из них является то, что украинцы считали РФ своим "другом и братом".

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Суспильному",

"Главная ошибка, начиная с 91-го года, что наш сосед является нашим "другом, братом", якобы, и каким-то нашим партнером. Начиная почти с 91-го года вопросы по нашей стране в РФ с повестки дня никогда не сходило с высоких кабинетов. Их желание нас поработить, уничтожить было заранее", - заявил Данилов.

По его мнению, были фундаментальные ошибки. В частности Россия, начиная с 1991-го года начала коррумпировать высшее руководство Украины так называемыми газовыми, нефтяными вопросами, и вопросы коррупции в высших эшелонах власти в нашей стране.

"Все президенты и премьеры, которые были у нас при власти, они через так называемую "газовую трубу" знаменитую сажался на крючок РФ. И это была одна из фундаментальных вещей. Была большая русификация нашего бизнеса, нашей политики, нашего информационного пространства, других процессов жизни. И они этим занимались очень мощно, вкладывали в это бешеные деньги. Они покупали наши предприятия и потом их уничтожали... Была тотальная русификация нашей страны. И если мы сейчас не избавимся от этой русификации во всех сферах нашей жизни, через 10-15-20-30 лет мы можем иметь такую же войну с Россией. Не надо тут какими-то мечтами жить. Это для нас фундаментальный вопрос, вопрос нашего выживания, выживания нашей страны", - отметил Данилов.

Как сообщал УНИАН, Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливаться 9 мая. Он поставил перед войском главную цель и ожидает ее достижения.

Также Данилов ранее говорил о планах России по создание концентрационных лагерей для украинцев.

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