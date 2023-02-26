Украинские чиновники заявляют, что война в Украине завершится в 2023 году.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на вопрос, верит ли он в прогнозы других представителей украинской власти, что в 2023 году должна завершиться война.

Во время марафона "Радио Свобода" он заявил, что у него есть собственное видение, как должно закончиться полномасштабное вторжение России в нашу страну.

По словам Данилова, Россия должна начать распадаться на части, фрагментироваться, тогда мы начнем чувствовать себя безопаснее. Он подчеркнул, что прекращение использования оружия - это не окончание войны, ведь это уже было.

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"Помните, как подписывали "Минск-1", "Минск-2". Сейчас они там рассказывают, что это у них был какой-то план. Никакого плана у них не было. И немцы, и французы сознательно участвовали с россиянами в этом процессе", - говорит секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что для окончания войны с Россией нам нужно необходимое вооружение, а не промедление. Кроме того, Украина никогда не пойдет на территориальные уступки РФ.

"Наше предложение довольно простое: помогите нам завоевать независимость, свободу, если вы о ценностях. Если вы о каких - то других вещах, если у вас свой сценарий, то положите его на стол и давайте публичный разговор по этому поводу", — сказал Данилов.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

По мнению министра обороны Резникова, чтобы закончить войну уже в этом году, Украина должна уверенно перехватить инициативу на фронте. Для этого нужно больше западного оружия.

Как сообщало издание CNN, чтобы закончить войну в Украине на приемлемых для России условиях, Западу придется убедить Путина в неизбежности поражения. И это является самой сложной задачей.

На пресс-конференции 24 февраля 2022 года Зеленский заявил, что Украина способна победить в российско-украинской войне уже в 2023 году, несмотря на стремление агрессора достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя.

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