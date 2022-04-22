Первое совещание состоялось под утро 24 февраля.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов рассказал о первом совещании с президентом Владимиром Зеленским после полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Об этом шла речь в его интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, той ночью в 3:40 вторжение началось на участке Меловое в Луганской области, а уже где-то в 5 утра наступление было повсюду.

"Вторжение началось в 3:40 в Луганской области на участке Меловое, но мы думали, что там они заходят как раз по территории Донецкой и Луганской областей. Мы считали, что их цель после признания "республик" забрать их в пределах областей. Но потом уже через час двадцать наступление началось везде", - сказал он.

Рано утром уже проходило совещание у президента.

"Я сразу поехал к президенту, там уже был Денис Монастырский, я приехал вторым. Владимир Александрович был в белой рубашке, и мне это так, знаете ли... запомнилось... Говорит: "Ну что? Будем бороться!",- рассказал Данилов.

Уже в 5:30 было созвано срочное заседание СНБО, проекты решений были заготовлены.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что в последний раз видела своего мужа Владимира Зеленского в белой рубашке еще 24 февраля.

"Я проснулась от странных глухих звуков. Где-то между четвертым и пятым часом утра. Не сразу даже поняла, что это взрывы... Мужа рядом в постели не было. Я встала - и увидела его: он был уже одет, в костюме, как обычно (это последний раз он надел костюм и белую рубашку, с тех пор всегда в "военке"). "Началось", - все, что сказал", - вспоминала Елена Зеленская в интервью Vogue.

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