До сих пор ведет хозяйство: в Хотине поздравили женщину, которой исполнилось 100 лет

В Хотине поздравили 100-летнюю Надежду Чеславскую, пережившую две войны.

В Хотине поздравили местную жительницу Чеславскую Надежду Ивановну, которой исполнилось 100 лет. Об этом сообщил председатель Хотинской территориальной общины Андрей Дранчук.

"100 лет – это не просто почётная дата. Это целая эпоха, прожитая человеком, на долю которого выпали две войны, тяжёлые потери самых близких – родителей, мужа, сыновей... Даже пережив немало испытаний, Надежда Ивановна сохранила главное – доброту, жизнелюбие, трудолюбие и оптимизм. И, несмотря на недавно перенесенную болезнь, она находит силы жить дальше и заниматься хозяйством", – рассказал чиновник.

По его словам, свой профессиональный путь Надежда Ивановна начала в организации по озеленению Хотина. Она сажала цветы и заботилась о том, чтобы родной город становился красивее.

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"Надежда Ивановна – участница войны, ветеран труда, активная участница ветеранского движения. Прежде всего в её жизни всегда были и остаются – трудолюбие, человечность и любовь к семье. И сегодня рядом с ней самый дорогой человек – дочь Светлана, которая окружает маму заботой и любовью", – отметил Дранчук.

Секреты долгожителей

Ранее 101-летний китаец раскрыл свой секрет долголетия. Как оказалось, мужчина любит свинину и морепродукты, а также газированные напитки, в частности, ежедневно пьет кока-колу и спрайт.

Он рассказал, что очень редко простужается и у него относительно низкое артериальное давление.

В то же время женщина, дожившая до 100 лет, назвала 6 секретов своего долголетия. Также её дочь отметила, что жизненная философия матери заключается в том, чтобы не сдаваться, двигаться вперёд и ничего не бояться.

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