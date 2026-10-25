До 5 тысяч гривень за гуся: мужчина в Хмельницкой области разводит необычных птиц

Холмогорских гусей разводят в небольших домашних и фермерских хозяйствах.

В Хмельницкой области, в селе Строки, Василий Схабюк на протяжении 15 лет разводит древнюю породу гусей. Также в его хозяйстве есть лавандовые утки. Об этом сообщает "Суспильне Хмельницкий".

Он отметил, что уход за птицей – его хобби после работы.

"Холмогорские гуси – прекрасная порода. Не все хотят ими заниматься, потому что это тяжело, не хватает терпения. Это гуси для души", – подчеркнул Василий.

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По его словам, вес такой гусыни может достигать 7,5–12 килограммов.

"Самый крупный у меня был гусь весом 14 килограммов. Стоимость этих гусей колеблется от полутора тысяч до пяти тысяч гривень", – подчеркнул мужчина.

Житель Хмельницкой области отметил, что холмогорских гусей выращивают в небольших домашних и фермерских хозяйствах. Порода неприхотлива и является одной из самых крупных представителей своего вида. Такие гуси отличаются характерным горбом на клюве и складкой на шее.

"Я отбираю, чтобы была красота. Посмотрел на гусыню – красивая", – добавил он.

Василий говорит, что выращивает и лавандовых уток, у которых фиолетово-серое оперение.

"Лавандовые утки – это те самые мускусные, шипуны, просто лавандового цвета. Они самые ценные. Легче по весу, чем белые. Они очень красивые, прекрасные", –объяснил мужчина.

По словам хозяина, жизнь птиц зависит от ухода, условий содержания, кормления и их здоровья. В частности, однажды племенная гусыня прожила у него восемь лет.

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Как писал УНИАН, ранее в Одесской области заметили птиц с Северного полюса. Речь идет о белых побережниках. Это небольшая птица из семейства баранцевых отряда куликообразных и одна из самых северных гнездящихся птиц.

Также в национальном парке в Одесской области заметили птицу, имеющую особый статус в Нидерландах. Речь идет о большом кулике (Limosa limosa). Это крупная прибрежная птица из семейства куликовых. Гнездятся эти пернатые далеко от национального парка – в болотистых районах севера.

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