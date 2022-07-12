По словам Данилова, это оружие значительно ускорило процесс деоккупации украинских территорий.

Высокоточное оружие, которое Украина получила от западных партнеров, ускорило процесс деоккупации захваченных Россией территорий и сделала его более эффективным.

Об этом в эфире Радио Свобода сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"У нас нет ни одного дня, чтобы не было сюрпризов для оккупантов, когда накрывают их штабы, их скопления, их места хранения оружия, техники. Это оружие работает безупречно: оно точно понимает, куда надо попасть, и эти выстрелы попадают именно туда, куда нужно попадать", – рассказал Данилов.

Напомним, 10 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к деоккупации южных территорий, для чего накапливает боевую силу, оснащенную западным оружием.

Как сообщал УНИАН, 11 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские военные благодаря точным ударам артиллерии нивелируют количественные преимущества российской армии.

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