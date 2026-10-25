У Путина назвали дату трехсторонних переговоров с Украиной и США

В Кремле заявили, что не рассчитывают на серьезный прорыв на первой встрече.

Кремль планирует возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США после 4 ноября. Об этом заявил помощник кремлевского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, которого цитируют российские СМИ.

Сообщается, что Москва будет готова к такой встрече после того, как в России пройдет День народного единства, который отмечается именно 4 ноября. Соответственно, эта встреча состоится уже после завершения выборов в США, запланированных на 3 ноября. Также Ушаков рассказал, чего ожидает от этой встречи:

"Дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры… За первую встречу тоже мало что решишь, она будет, пожалуй, носить пристрелочный характер".

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Что известно о трехсторонних переговорах

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с участием представителей США, Украины и РФ состоятся в Абу-Даби (ОАЭ) в первой половине ноября. Президент также подчеркнул, что Украина хотела бы провести эту встречу как можно скорее, однако все зависит от РФ, которая ранее уже сорвала планы встречи в октябре.

Между тем в Москве заявили о готовности допустить европейских представителей к этим переговорам. В то же время там заявили, что условием является допуск только тех политиков, которые стремятся поддерживать контакты с Москвой. Она также заявила, что Европе нужно "изменить подход к общению", прежде чем претендовать на участие в мирных переговорах.

Издание The Telegraph отмечало, что в Европе уже ищут людей, которые могли бы отправиться на переговоры с участием РФ, США и Украины. Отмечается, что среди потенциальных претендентов – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также представители Дании и Норвегии.

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