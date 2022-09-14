Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не все лидеры государств понимают, что такое война, а некоторые политики противопоставляют войну более высоким счетам за газ.

Президент России Владимир Путин ничем не отличается от лидера нацистов Адольфа Гитлера.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью польскому изданию Wiadomosci.

По его словам, даже после кровавой войны, развязанной против Украины, в мире есть страны, которые не считают Россию агрессором.

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"Оказывается, есть страны, которые не видят в России ни агрессора, ни террориста. Мир наконец должен понять, что Путин ничем не отличается от Гитлера. Гитлер был одержим уничтожением евреев, а Путин хочет уничтожить украинцев", – сказал Данилов.

Он напомнил, что после начала Второй мировой войны 26 стран образовали антигитлеровскую коалицию. А сегодня настало время создавать антипутинскую коалицию.

"Ответом на российское вторжение в Украину стала встреча более сорока стран на американской военной базе в немецком Рамштайне, но речь идет о большем, о защите фундаментальных ценностей", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что не все лидеры государств понимают, что такое война.

"Многие лидеры не понимают, что такое война. Мы платим жизнями наших людей за свободу и безопасность всей Европы, а некоторые политики противопоставляют войну более высоким счетам за газ", - отметил Данилов.

Он напомнил, что большая "заслуга" в том, что "Газпром" стал монополистом в Евросоюзе, лежит на Германии и бывшем канцлере Герхарде Шредере.

"К сожалению, сейчас никто не хочет об этом говорить публично. Зачем спорить с Россией? Может, взамен получим скидку на газ? А Кремль использует газ как инструмент шантажа. Конечно, популисты в Европе скажут, что холодно, потому что идет война, но какое отношение к этому имеет Украина? Мы не поставляем газ в Европу, и не мы сделали "Газпром" монополистом", - сказал Данилов.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризации" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка русских захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на Артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в апреле.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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