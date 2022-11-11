Алексей Данилов подчеркнул, что ВСУ будут освобождать украинские территории независимо от погоды и времени года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов исключил замораживание ситуации на фронте после освобождения Херсона и подчеркнул, что ВСУ продолжат освобождение оккупированных украинских территорий.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, как после освобождения Херсона будет развиваться ситуация на фронте и не идет ли речь сейчас о возможной заморозке войны.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы предполагать не можем, потому что там есть наши люди, мы видим, как они страдают, как они со слезами на глазах встречают наших ребят, наших освободителей. Поэтому задача вооруженным силам, которую ставит президент нашей страны, она довольно простая и понятная - освобождение всех наших территорий от террористов, от оккупантов. И это обязательно будет сделано. Вопрос только времени", - акцентировал Данилов.

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Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: детали

10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км.

Сегодня, 11 ноября, в Херсон, оккупированный в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что сейчас украинские войска находятся на подступах к Херсону, в город зашли специальные подразделения.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 февраля "историческим днем", поскольку сегодня Украина возвращает Херсон.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "русский мир" умеет эффективно убегать" из оккупированных украинских городов и отметил, что после освобождения Херсона необходимо обеспечить масштабный побег российских оккупантов со всей территории Украины.