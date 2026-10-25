Загадка возрастом 4000 лет: почему ученые до сих пор не могут ее расшифровать

Сегодня Фестский диск хранится в Археологическом музее Ираклиона на Крите. Несмотря на многочисленные попытки расшифровки, его подлинное предназначение и значение символов остаются неизвестными.

На юге греческого острова Крит более века назад был найден глиняный диск с загадочными символами, значение которых до сих пор не удалось установить.

Исследователи предполагают, что артефакт может содержать религиозный текст, молитву или послание минойской цивилизации, однако ни одна из версий пока не имеет убедительного подтверждения, пишет Futura-sciences.com. Отмечается, что Фестский диск был обнаружен 3 июля 1908 года во время раскопок минойского дворца в Фесте. Артефакт диаметром 16 см датируется XVII веком до нашей эры, то есть ему около 4000 лет.

Особенность находки заключается в том, что символы на обеих сторонах диска расположены по спирали. Всего на нем насчитывается около 240 знаков 45 различных типов.

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Как пишет издание, символы не вырезали вручную, а наносили с помощью специальных штампов на влажную глину, после чего диск обжигали. Такой способ изготовления делает артефакт особенно интересным для исследователей древних систем письма.

Что скрывают символы

Одна из гипотез заключается в том, что знаки образуют слоговое письмо, в котором каждый символ соответствует отдельному слогу. Однако установить язык и содержание надписи до сих пор не удалось.

Главное препятствие для расшифровки – отсутствие других документов с такой же системой символов, которые можно было бы использовать для сравнения.

Среди основных версий назначения диска – религиозный текст, гимн или молитва древнему божеству, календарь, предмет для игры или послание на неизвестном языке. Однако ни одно из этих предположений не получило общего признания среди ученых.

Может ли диск быть подделкой

В 2008 году американский историк Джером Айзенберг высказал предположение, что артефакт мог изготовить археолог Луиджи Пернье, руководивший раскопками. По мнению исследователя, это могло быть попыткой привлечь внимание к собственным открытиям.

Сомнения усиливало отсутствие результатов термолюминесцентного анализа, который мог бы помочь определить время обжига глины. В то же время более поздние находки керамики со штампами и минойских печатей с подобными мотивами стали дополнительным аргументом в пользу связи диска с древней культурой Крита.

В 2014 году двое лингвистов заявили, что смогли распознать в символах молитву минойской богине-матери. Однако убедительных доказательств правильности такого прочтения они не привели.

В настоящее время Фестский диск хранится в Археологическом музее Ираклиона на Крите. Несмотря на многочисленные попытки расшифровки, его истинное назначение и значение символов остаются неизвестными.

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