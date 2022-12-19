По его словам, в последний раз такие сообщения были еще в начале марта.

В начале войны огромное количество политиков со стороны разных стран хотели, чтобы президент Владимир Зеленский уехал из Украины, потому что так было бы намного проще. Впрочем, на сообщения об угрозе для жизни лидер государства отвечал равнодушно.

Как сообщил в интервью "УП" секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, именно в его обязанности входит информировать президента об опасности для его жизни.

"Вы понимаете, когда какой-то раз уже приходишь к человеку, говоришь: "господин президент, есть угроза вашей жизни". А он говорит: "Мячеславович, сколько можно, они мне уже надоели", - поделился Данилов.

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По его словам, в последний раз такие сообщения были 7 марта "Почему? Потому что на 7 марта они планировали окончание этой "операции", - добавил Данилов.

Покушения на Зеленского

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.

По данным украинской разведки, 20 марта в Украине начали прибывать очередные группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

Потом в Минобороны подтвердили, что боевики российской частной военной компании "Вагнера" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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