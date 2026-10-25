США могут возобновить военную помощь Украине после выборов в Конгресс, – Reuters

Если демократы одержат верх, пророссийский курс Вашингтона будет подорван.

В случае победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября внешняя политика Вашингтона может кардинально измениться, в том числе и в отношении Украины. Об этом пишет Reuters.

По оценкам беспартийных аналитиков, у демократов есть хорошие шансы завоевать большинство в Палате представителей и, возможно, в Сенате. Это позволило бы им получить часть власти в Вашингтоне после двух лет контроля со стороны республиканцев.

Демократы обвиняют республиканцев в том, что те позволили администрации Трампа фактически самостоятельно принимать решения о начале войны и распределении бюджетных средств, хотя Конституция США закрепляет соответствующие полномочия за Конгрессом.

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Если демократы возьмут Конгресс под свой контроль, по данным Reuters, политика США может измениться по четырем ключевым направлениям.

Первое направление – ограничение войны с Ираном. Трамп начал боевые действия 28 февраля без предварительного одобрения Конгресса. Демократы неоднократно выступали за прекращение войны, если президент не получит разрешения законодателей. Контролируя хотя бы одну из двух палат парламента, они могли бы сократить оборонные расходы и требовать публичных отчетов от должностных лиц администрации.

Второе направление – возобновление поддержки Украины. Трамп в значительной степени приостановил прямую американскую финансовую и военную помощь Киеву. В то же время его решение ослабить санкции против российских энергоресурсов вызвало недовольство даже среди части республиканцев.

"Это могло бы позволить им одобрить новую помощь Украине, которая, вероятно, получила бы необходимое большинство в две трети голосов для преодоления вето Трампа", – говорится в публикации.

Третье направление – пересмотр помощи Израилю. Поддержка этой страны среди демократов снизилась из-за войны в Газе, гибели десятков тысяч палестинских мирных жителей и насилия на оккупированном Западном берегу Иордана. По данным Reuters, военная помощь Израилю в последнем финансовом году составила 3,8 млрд долларов – больше, чем получила любая другая страна.

Четвертое направление – сокращение военных расходов и возобновление международной помощи. Трамп предложил увеличить оборонный бюджет на 67% – до 1,5 трлн долларов. Демократы заблокировали эту инициативу в Сенате, в частности из-за его действий в отношении войны с Ираном и сокращения социальных программ.

Политика США

Как писал УНИАН, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение президента Дональда Трампа частично ослабить санкции против России и разрешить экспорт дизельного топлива является "мудрым" шагом. По его словам, Трамп стремится выступать посредником между Украиной и Россией, чтобы увеличить предложение энергоносителей на мировом рынке.

Также мы писали, что в Конгрессе США растет двухпартийное сопротивление политике Трампа в отношении России, в частности из-за его решения разрешить импорт российского дизельного топлива. Группа республиканцев и демократов предложила законопроект об отмене этого решения, а также требует гарантий непрерывной поддержки Украины со стороны американских разведывательных структур.

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