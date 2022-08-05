Как отмечает секретарь СНБО, в РФ 86 человек влияют на политику Кремля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о проекте "мавзолей Путина".

Об этом Данилов сообщил в микроблоге Twitter.

Он рассказал, что война – это не только пули и снаряды. Также это медиа, энергетика, продовольствие и другие сферы.

"В аппарате СНБО есть проект под условным названием "мавзолей Путина" – это 86 человек, которые влияют на политику Кремля. Кто бы ни пришел после Путина – "коллективный Путин" никуда не исчезнет", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также он отметил, что в современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока в СНБО не знают, с кем на территории России придется вести финальные переговоры.

"Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ГУР рассказали о двойников кровавого диктатора и рассказали о "коллективном Путине".

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