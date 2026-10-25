Трамп назвал худшего президента США, чем он сам, и это не Байден

Трамп уверяет, что демократы выиграют промежуточные выборы в США, несмотря на низкие рейтинги.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал бывшего главу Белого дома Барака Обаму после его выступлений в поддержку кандидатов от Демократической партии на промежуточных выборах. Трамп обвинил своего предшественника в провальной политике в отношении Ирана и предсказал поражение демократов. Об этом пишет издание WION.

В посте в социальной сети Truth Social Трамп назвал Обаму "крайне некомпетентным президентом" и заявил, что его администрация якобы способствовала ядерным амбициям Тегерана.

"Он выплатил Ирану миллиарды долларов и открыл ему путь к созданию ядерного оружия", – написал американский президент.

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Далее Трамп упомянул о поддержке Обамой кандидата от демократов Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года, а также Камалы Харрис в 2024-м. По словам действующего президента США, обе потерпели поражение, а теперь его предшественник поддерживает кандидата, который также не сможет победить.

Как отмечает WION, поводом для этих нападок стала критика со стороны Обамы, который во время предвыборных мероприятий в Огайо и Мичигане обвинил Трампа и его республиканских союзников в жестокости и непристойном поведении. Бывший президент также выступил в защиту демократических кандидатов Эми Эктон и Абдулы Эль-Сайеда.

Обама высмеял ремонт Белого дома, в частности обустройство бального зала, изменения в Розовом саду и большое количество золотых элементов в оформлении резиденции.

"Он сделал так, что Белый дом выглядит так, будто бывший президент Ирака Саддам Хусейн открыл там кафе с чизкейками", – заявил Обама, вызвав смех и аплодисменты аудитории.

Политика Трампа

Как писал УНИАН, Дональд Трамп может попытаться использовать последние годы своего президентства для формирования нового мирового порядка, в котором США, Россия и Китай разделят мир на сферы влияния. Такой формат не обязательно станет долгосрочным союзом, но способен укрепить международное влияние России и Китая и поставить под сомнение действующий мировой порядок.

Также мы писали, что Дональд Трамп выбрал провальную стратегию, пытаясь склонить Владимира Путина к миру экономическими уступками. По словам аналитиков, для российского диктатора война против Украины имеет идеологическое и стратегическое значение, поэтому экономические стимулы не способны его остановить.

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