Маск боится удара РФ по Starlink и хочет, чтобы спутники оставались гражданским проектом

Миллиардер предупредил о возможном ударе России по Starlink.

Starlink может стать мишенью для удара РФ, если спутники будут использоваться для наступательных атак, а их уничтожение угрожает не только связи, но и безопасности на орбите. Об этом написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.

В частности, он отреагировал на публикацию о способности россиян уничтожать спутники на орбите. В частности, в посте упомянули испытания противоспутникового оружия РФ, которые были проведены 15 ноября 2021 года. Тогда Россия запустила ракету "Нудол" и ликвидировала свой старый спутник.

"Это, действительно, одна из главных причин, почему "Starlink" должен оставаться гражданским проектом. Его можно использовать для военной инфраструктуры, но нельзя применять для явно наступательных ударов, которые делают его законной целью для ответного удара", – отметил Маск.

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Он считает, что если противник взорвёт спутники Starlink, это вызовет цепную реакцию разрушений, в результате чего возникнет огромное поле обломков, а космос станет непригодным для использования.

Starlink во время войны в Украине – последние новости

Ранее Маск признался, что ограничил использование Starlink в Украине. По его словам, украинские военные якобы нарушили условия использования Starlink, "применив его для нанесения ударов ударными беспилотниками с целью убийства людей".

"Использование Starlink – гражданского коммерческого сервиса – для нанесения ударов ударными беспилотниками с целью убийства людей никогда не разрешалось и не должно разрешаться. Starshield – это другая система, контролируемая правительством США. Решать, как её использовать, – их дело", – отметил Маск.

В то же время в администрации Зеленского ответили на обвинения Маска в связи со Starlink. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов подчеркнул, что ВСУ физически не могут использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов дипстрайками и мидлстрайками.

"Очень странно, что Илон Маск не знает об ограничениях работы Starlink в Украине. Начиная с зимы 2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины (включая оккупированные территории) имеют ограничение скорости перемещения 70–90 км/ч. А над территорией России Starlink не работает", – пояснил он.

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