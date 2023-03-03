Он отметил, что достаточно цинично думать о подписании мирного договора с террористами, которые убивают украинских детей.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов эмоционально ответил, будет ли мир между Украиной и Россией после войны.

Как отметил Данилов в интервью "РБК-Украина", Путин - это "современный Гитлер", который виновен в убийстве более 500 украинских детей.

"500 детей, которых эти мерзавцы-террористы убили. Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, которую забрал этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я бы задушил просто эту тварь. А некоторые говорят, что с ними о чем-то договариваться. Их надо уничтожать, убивать до тех пор, пока они не уйдут с нашей территории. А потом должны за все нести ответственность", - заявил Данилов.

Он уверен, что после окончания войны все пилоты, которые бомбят мирные города будут за решеткой, как командиры частей, которые дают эти приказы.

"Как в свое время немецкий народ нес искупление за Гитлера, так же россияне будут нести ответственность за этого подонка", - отметил Данилов.

Что еще говорил Данилов о Путине и РФ

Данилов довольно часто сравнивает режим Путина с нацизмом и фашизмом. Недавно он заявил, что "послание" президента РФ Владимира Путина с ядерными угрозами свидетельствует о агонию фашистского режима государства-оккупанта.

Также секретарь СНБО прогнозировал, что в ближайшее время начнется распад Российской Федерации. По его словам, процесс фрагментации России начнется с Кавказа. По его мнению, фрагментация Российской Федерации уже запущенная.

У Данилова свое видение окончания войны в Украине. По его словам, Россия должна начать распадаться на части, фрагментироваться, тогда мы начнем чувствовать себя безопаснее. Он подчеркнул, что прекращение использования оружия - это не окончание войны, ведь это уже было.

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