Ученые выявили новый вид депрессии: она не лечится антидепрессантами

Одним из факторов, способствующих возникновению такой депрессии, может быть современный образ жизни.

Ученые недавно выявили новый вид депрессии, которая связана с нарушением биологических часов человека.

Как пишет newscientist.com, исследования показали, что эта "циркадная депрессия" занимает более четверти всех случаев. Она плохо поддается лечению стандартными антидепрессантами, но может быть облегчена приемом мелатонина или изменением поведения, таких как выход на улицу на утреннее солнце.

Ученые из Сиднейского университета в Австралии попросили более 10 000 человек в Австралии с тяжелой, рецидивирующей депрессией заполнить анкеты о режиме сна и других характеристиках, таких как сезонные изменения симптомов. Участники также предоставили образцы слюны для анализа ДНК.

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В результате у 23 процентов из этих участников была выявлена ​​циркадная депрессия. Это означало, что у них наблюдались как минимум три из шести признаков нарушения циркадных ритмов: принадлежность к "вечернему типу", засыпание позже большинства людей, сильная усталость после пробуждения независимо от продолжительности сна, повышенная сонливость во время приступов депрессии, поздний отход ко сну в нерабочие дни и сильные сезонные изменения настроения, энергии, сна и аппетита.

"Дело не только в количестве или объеме сна, а в ритме и регулярности сна", – говорит член исследовательской группы Эмилиана Тонини.

При этом у людей с циркадной депрессией, как правило, наблюдались более тяжелые симптомы, чем у людей с нециркадной депрессией, включая более частые суицидальные мысли. Симптомы также развивались в более раннем возрасте – средний возраст начала симптомов составлял 18 лет в группе с циркадной депрессией и 23 года в группе с нециркадной депрессией.

Одним из факторов, способствующих возникновению депрессии, может быть современный образ жизни, говорит член исследовательской группы Иэн Хики. Наши биологические часы необходимо перенастраивать каждое утро с помощью воздействия света, чтобы поддерживать стабильные 24-часовые ритмы, и они могут быть дестабилизированы воздействием искусственного света в то время, когда мы исторически находились бы в темноте, говорит он.

При этом было установлено, что участники, у которых была выявлена ​​циркадная депрессия, сообщали о меньшей эффективности и большем количестве побочных эффектов при приеме распространенных антидепрессантов. Это может быть связано с тем, что эти лекарства воздействуют на форму депрессии, связанную с нейромедиатором серотонином.

Как излечить циркадную депрессию

Исследователи собираются начать клиническое исследование, чтобы выяснить, может ли прием синтетической формы гормона мелатонина, регулирующего циклы сна и бодрствования, быть более эффективным для лечения циркадной депрессии. Ранее было установлено, что антидепрессант агомелатин, имитирующий действие мелатонина в мозге, улучшает сон и снижает общую депрессию.

После наступления темноты Хики рекомендует избегать обильных приемов пищи, физических упражнений и воздействия яркого света. По его словам, корректировка биологических часов не только помогает при депрессии, но и может способствовать уменьшению воспалительных процессов и поддержанию здорового веса.

Ранее психиатр рассказала, что признаками депрессии могут быть не только грусть и тревожность, но и изменения аппетита, проблемы со сном, раздражительность или потеря интереса к любимым занятиям/

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