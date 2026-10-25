Россия построила дронопорт в Крыму: капитан ВМС рассказал, чем это грозит Украине

В последние две недели россияне изменили тактику операций.

Ключевой стратегической целью России является перерезание путей снабжения в порты Одессы и Дуная. Об этом заявил Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба военно-морских сил ВСУ в 2004–2020 годах, в эфире Radio NV.

"Сейчас мы контролируем 18 % побережья от устья Дуная до устья Днепра. Они выполняли эту задачу на протяжении всей агрессии, с первого дня. А начиная с июля этого года, они очень интенсивно начали выполнять эту задачу. Это связано с тем, что мы начали операцию в Крыму. А им, конечно, нужно было как-то отвечать", – сказал Рыженко.

Он добавил, что сначала Россия начала наносить удары по судам, выходившим из Одессы. Для этого враг использовал дроны и ракеты. Однако в последние две недели россияне изменили тактику этих операций.

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"Они построили дрон-порт в Новоозерном, это западная часть Крыма. Там могут базироваться одновременно около 20 дронов. Эти дроны очень легко, даже сейчас в осенне-зимний период, могут достичь западного побережья Чёрного моря. И в последние две недели суда действительно очень активно начинают получать повреждения и даже уничтожаться", – заявил Рыженко.

Он добавил, что для противодействия такой тактике РФ Украина может использовать территориальные воды соседних стран – Болгарии и Румынии – для прохода судов. Поскольку РФ вряд ли решится открыто атаковать суда в таком случае, так как это можно будет воспринять как прямое нападение на территорию НАТО. По словам эксперта, Румыния уже обращалась к НАТО с просьбой помочь противодействовать ударам российских дронов.

"НАТО уже приняло решение о направлении в этот район разведывательных и патрульных самолетов. Будут направлены беспилотные системы для патрулирования и уничтожения таких дронов, которые приближаются к исключительно морской экономической зоне Румынии и Болгарии. По статусу эта зона является международными водами, но угроза, конечно, для побережья этих стран существует. Эти дроны будут уничтожаться", – рассказал Рыженко.

Российские удары по судам: что известно

Напомним, в последнее время РФ нанесла ряд ударов по судам в Черном море. В частности, 23 октября сообщалось о том, что в результате атаки дрона затонуло торговое судно Khoryv под флагом Коморских островов. В результате погиб один украинец.

Между тем Bloomberg сообщает, что Украина ведет переговоры с тремя странами об организации зернового коридора в Черном море. Отмечается, что в этом заинтересованы Турция, Египет и Индия, которые уже предложили обеспечить безопасное плавание судов под своими флагами и перевозить продовольствие.

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